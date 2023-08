Natação é cancelada em evento-teste do paratriatlo em Paris

A natação foi cancelada na etapa de Paris (França) da Copa do Mundo de Paratriatlo, neste sábado (19), por causa da má qualidade da água do Rio Sena, após os organizadores afirmarem que não poderiam arriscar a saúde e a segurança dos atletas.

No início deste mês, os organizadores também cancelaram a Copa do Mundo de Natação em Águas Abertas em Paris, após fortes chuvas deixarem a qualidade da água do rio abaixo dos padrões mínimos de saúde.

Testes de qualidade da água foram realizados no início deste sábado, levando os organizadores a decidirem mudar a competição de paratriatlo para o formato de duatlo.

“Observamos uma discrepância significativa nos dados entre os resultados dos últimos testes de qualidade da água fornecidos pelo laboratório”, disse a World Triathlon (União Internacional de Triatlo) em comunicado.

“Considerando esta discrepância, e para não colocar em risco a saúde e a segurança dos atletas, foi tomada a decisão de cancelar todas as atividades de natação previstas para hoje”, afirma a entidade.

Paris tem trabalhado em esforços de limpeza para tornar o Sena novamente apto para natação, como ocorreu durante os Jogos Olímpicos de Paris em 1900, mais de um século atrás.

Porém, as chuvas fortes fazem com que o sistema de esgoto parisiense transborde e descarregue no rio.

O fã de triatlo Vincent Corla estava esperançoso de que os eventos dos Jogos fossem realizados conforme planejado no próximo verão.

“Os triatletas estão acostumados a nadar em lugares piores que o Sena. Às vezes, quando estamos na água, nem vemos mais nossas mãos debaixo d’água. Então, para mim, isso não me choca nem um pouco”, disse.

“Espero que no ano que vem, nos Jogos Olímpicos, não se transforme em um duatlo, que seja um grande evento”, completou.

Os eventos-teste feminino e masculino de triatlo aconteceram nesta semana, com Beth Potter e Alex Yee conquistando o ouro para completar uma dobradinha britânica.