Bragantino assume 3ª posição do Brasileiro após vitória sobre América

O Bragantino foi até a Arena Independência, na noite desta terça-feira (19), e derrotou o América-MG por 2 a 0 para assumir a 3ª posição do Campeonato Brasileiro com 42 pontos. Já o Coelho permanece na vice-lanterna da competição com 17 pontos.

Mesmo fora de casa, o Massa Bruta iniciou melhor a partida e abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo, quando o volante Jadsom marcou após aproveitar rebote dado pelo goleiro Matheus Cavichioli em chute de Vitinho.

Aos 48 minutos do segundo tempo o Coelho teve a oportunidade de tentar a reação, mas o atacante Mastriani viu o goleiro Cleiton defender seu pênalti.

A vitória do Bragantino foi confirmada no último lance do confronto. Aos 54 minutos da etapa final Lucas Evangelista chutou forte e a bola passou por baixo do goleiro Matheus Cavichioli.