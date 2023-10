Adryelson é convocado para seleção pela 1ª vez, após lesão de Nino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no fim da noite de sábado (14), a convocação do zagueiro Adryelson, do Botafogo, para o lugar de Nino, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo durante o primeiro treino da seleção em Montevidéu, na preparação para o jogo contra o Uruguai, terça-feira (17), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

É a primeira vez que o jogador de 25 anos - um dos destaques do líder do Campeonato Brasileiro e detentor da melhor defesa da competição com apenas 16 gols sofridos em 26 jogos - é chamado para a seleção brasileira principal. A CBF não confirmou o corte de Nino, limitando-se a dizer que a situação do zagueiro do Fluminense será acompanhada. A depender da gravidade da lesão, o jogador pode ficar de fora da final da Libertadores, no dia 4 de novembro.

AHH, É ADRYELSON! 🫡🇧🇷



Xerife do Glorioso é convocado para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Parabéns e representa, monstro! ⚽️🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/asPuuANuXD — Botafogo F.R. (@Botafogo) October 15, 2023

Outra nota de preocupação após a primeira atividade do Brasil em solo uruguaio foi a ausência do volante Casemiro. Após sofrer uma pancada no tornozelo direito e ser substituído durante a partida contra a Venezuela, na última quinta (12), o jogador do Manchester United fez apenas um trabalho de fisioterapia e não foi ao campo do Estádio Campeón del Siglo. O restante do plantel foi dividido em dois grupos pelo técnico Fernando Diniz. Um deles fez um trabalho tático e de posicionamento com a bola e o outro realizou atividades em campo reduzido.

Nesta segunda (16), o Brasil realizará no Estádio Centenário, palco da partida, seu último treino antes do duelo de terça (15). No momento, com sete pontos, a seleção brasileira ocupa a segunda posição das Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026, atrás da Argentina, que tem nove. O Uruguai, com quatro, é o quarto colocado.