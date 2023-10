Brasil vence Itália no vôlei e está na Olimpíada de Paris

A seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Itália por 3 sets a 2 e se garantiu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

A vitória ocorreu na manhã deste domingo (8), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela última rodada do pré-olímpico da modalidade.

O Brasil venceu o primeiro e o quarto sets, com parciais de 25 a 23 e 25 a 17. Já a Itália ficou a frente no placar do segundo e do terceiro sets com 25 a 23 e 25 a 15. O desempate ficou com os brasileiros, com 15 a 11. Com o resultado, o país conseguiu a segunda vaga do Grupo A, atrás da Alemanha.

Logo após a comemoração pela conquista da vaga sobre a atual campeã mundial, Renan Dal Zotto anunciou a despedida do comando técnico da equipe. Ele estava a frente da seleção brasileira de vôlei desde 2017 e obteve os títulos da Copa dos Campeões, no primeiro ano como técnico, e da Copa do Mundo, em 2019. Na campanha do título da Liga das Nações de 2021, ele ainda se recuperava da covid-19 e Carlos Schwanke foi o treinador.