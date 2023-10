Lenda da Inglaterra, Bobby Charlton morre aos 86 anos

Bobby Charlton, jogador do Manchester United (Inglaterra) que conquistou a Copa do Mundo com a Inglaterra e se tornou um embaixador amado e muito respeitado de seu clube e de seu país, morreu neste sábado (21) aos 86 anos.

Charlton, conhecido pelo seu forte chute e distinto penteado, venceu três títulos do Campeonato Inglês, a Copa dos Campeões da Europa e a Copa da Inglaterra durante 20 anos defendendo o Manchester United. Também foi parte importante da seleção inglesa que conquistou a Copa do Mundo de 1966.

Digno, despretensioso e considerado o maior servidor da história do United, Charlton fez 758 jogos pelo clube, marcando 249 gols. Os dois recordes perduraram por muito tempo, até Ryan Giggs superar o primeiro em 2008 e Wayne Rooney o segundo nove anos depois.

“O Manchester United está em luto após a morte de sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais amados jogadores da história do nosso clube”, disse o clube em um comunicado.

Ele estreou no time principal em 1956, antes de completar 19 anos, e marcou duas vezes em uma vitória por 4 a 2 sobre o Charlton Athletic (Inglaterra). Ao fim da temporada, ele se tornou presença constante na equipe que levou o troféu da liga inglesa a Old Trafford pela quinta vez.

Mas foi uma partida na próxima temporada que moldou a vida de Charlton. Em fevereiro de 1958, Charlton marcou dois gols no empate por 3 a 3 com o Estrela Vermelha (Sérvia), pelas quartas de final da Copa dos Campeões da Europa.

Na volta para casa, o avião do United caiu em um aeroporto de Munique sob neve, matando 23 pessoas, incluindo oito de seus companheiros de equipe.

Charlton sobreviveu com ferimentos leves, mas a tragédia que devastou o time conhecido como Busby Babes, por causa de sua relativa juventude, o forçou a amadurecer rapidamente e ele logo se tornou um personagem central da reconstrução sob o comando do técnico Matt Busby.

“Tendo sobrevivido ao trauma do Desastre Aéreo de Munique com apenas 20 anos, ele jogou como se cada partida fosse pelos seus companheiros mortos, recuperando-se de seus ferimentos para alcançar o ápice tanto pelo clube quanto pelo seu país”, disse o site do United.

Uma década depois, o United fez exatamente isso, se tornando o primeiro time inglês a vencer a Copa dos Campeões, com Charlton marcando duas vezes na vitória de 4 a 1 sobre o Benfica (Portugal), na prorrogação da final em Wembley.

Charlton, jogando ao lado do irmão e zagueiro Jack, foi titular nos seis jogos da Inglaterra na conquista da Copa do Mundo de 1966, marcando três vezes. As mais importantes foram na vitória de 2 a 1 sobre Portugal de Eusébio na semifinal.

O triunfo fechou uma temporada extraordinária na qual foi eleito o Melhor Jogador do Ano na Inglaterra pelos jornalistas e levou a Bola de Ouro de Melhor Jogador Europeu.

“Aquele dia ficou tão fortemente gravado no meu coração e na minha consciência que eu sabia, enquanto acontecia, que nunca iria diminuir”, escreveu sobre a vitória de 4 a 2 sobre a Alemanha Ocidental na final.

Charlton fez 106 jogos pela Inglaterra, uma marca impressionante em uma época na qual partidas internacionais eram menos frequentes, e seu recorde de 49 gols foi mantido por 45 anos, até ser quebrado por Rooney, um dos seus sucessores no Manchester United.

