Campeão mundial Scaloni cogita deixar cargo de técnico da Argentina

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, vencedor da Copa do Mundo, admitiu de forma surpreendente que está pensando em deixar o cargo depois que sua equipe conseguiu a rara façanha de vencer o Brasil no Rio de Janeiro na terça-feira (21).

A declaração de Scaloni sobre seu futuro veio do nada, durante sua entrevista coletiva no estádio do Maracanã, onde a Argentina derrotou a seleção brasileira por 1 a 0 para permanecer no topo da classificação das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"A Argentina precisa de um técnico que tenha toda a energia possível e que esteja bem... Preciso parar a bola e começar a pensar, tenho muitas coisas para pensar durante esse tempo", disse Scaloni, que não respondeu a perguntas, em seu pronunciamento. "Esses jogadores têm dado muito à comissão técnica e eu preciso pensar muito sobre o que vou fazer". "Não é uma despedida nem nada do gênero, mas preciso pensar porque a barra é muito alta e é complicado continuar e é complicado continuar vencendo". "Esses caras estão dificultando as coisas, então preciso pensar um pouco. Depois, conversarei com o presidente da federação e com os jogadores", completou ele.

O técnico de 45 anos assumiu o cargo em 2018 e levou a Argentina ao título da Copa América em 2021 - seu primeiro grande troféu desde a Copa do Mundo de 1986 - antes de a seleção conquistar seu terceiro título mundial no Catar no ano passado.

