Eliminatórias: guerra força Palestina e Líbano a jogarem longe de casa

A seleção nacional de futebol da Palestina começará sua busca por uma vaga na próxima fase das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2026 em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, na quinta-feira (16), enfrentando o Líbano em um local neutro devido ao impacto da guerra entre Israel e o grupo militante Hamas na região.

O jogo estava originalmente programado para ser disputado em Beirute, antes de a Palestina receber a Austrália na semana seguinte, mas a resposta de Israel ao ataque do Hamas em 7 de outubro forçou as autoridades a encontrar novos locais.

O Líbano e a Palestina se enfrentarão no estádio Khalid bin Mohammed antes de os palestinos, que normalmente jogam no estádio Faisal Al-Husseini, na Cisjordânia, enfrentarem a Austrália no Kuweit, em 21 de novembro.

Os australianos recebem Bangladesh em Melbourne antes de enfrentar a Palestina.

Os jogos desta semana marcam o início da segunda fase das eliminatórias do continente para a Copa do Mundo de 2026, com oito vagas garantidas para a Ásia em disputa, além de uma possível nona vaga disponível por meio de uma respescagem intercontinental.

Os dois primeiros colocados de cada um dos nove grupos avançam para a terceira fase, que está programada para começar em setembro do próximo ano.

O Japão enfrenta Mianmar em Osaka pelo Grupo B, que também conta com Síria e Coreia do Norte, enquanto a Coreia do Sul enfrenta Cingapura no grupo C, com a Tailândia enfrentando a China no outro jogo do grupo.

O Irã inicia sua busca pela sétima participação em Copas do Mundo contra Hong Kong pelo Grupo E, onde também estão Turcomenistão e Uzbequistão.

O desafio da Arábia Saudita começa no Grupo G contra o Paquistão, que se classificou para a segunda fase das eliminatórias asiáticas pela primeira vez, com o Tajiquistão enfrentando a Jordânia.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.