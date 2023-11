Ginástica rítmica do Brasil tem jornada dourada no Pan de Santiago

A seleção brasileira de ginástica rítmica teve mais uma jornada dourada, nesta sexta-feira (3), na atual edição dos Jogos Pan-Americanos. Um dia após garantir o ouro na última quinta (2) na disputa do conjunto geral em Santiago (Chile), a equipe comandada pela técnica Camila Ferezin conquistou a medalha de ouro na série de cinco arcos ao som de I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston.

“Conquistamos mais um ouro. Fizemos uma série muito boa. Consequentemente, a nota foi maior. Estamos muito felizes e gratas, principalmente pela torcida dos brasileiros, que sempre nos ajudaram muito em nossas apresentações”, declarou Gabriella Coradine, que, ao lado de Bárbara Galvão, Giovanna Oliveira, Nicole Pírcio e Victória Borges, ainda tem a possibilidade de lutar pelo lugar mais alto no pódio na série mista.

DOBRADINHA DUPLA 🥇🥈🇧🇷



A Ginástica Rítmica brasileira dominou os pódios nas finais de Arco e Bola nos Jogos Pan-Americanos nesta manhã. ✨



Arco

🥇 Maria Eduarda Alexandre

🥈 Babi Domingos



Bola

🥇 Babi Domingos

🥈 Geovanna Santos



Elas são as maiorais! 😍 pic.twitter.com/N5tkshP0Zh — Time Brasil (@timebrasil) November 3, 2023

Mas o brilho do Brasil na competição não se limitou às disputas coletivas. No individual geral, Bárbara Domingos garantiu o ouro, enquanto Maria Eduarda Alexandre garantiu a prata. Nesta sexta as duas atletas garantiram outra dobradinha, mas no arco, com Maria Eduarda ficando no lugar mais alto do pódio e Bárbara terminando em segundo.

Na bola Bárbara Domingos voltou a demonstrar o momento especial que vive ao garantir o ouro, sendo seguida por Geovanna Santos, que ficou com a prata.