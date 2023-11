No Mundo da Bola tem apresentação feminina pela primeira vez

O programa No Mundo da Bola entra em uma nova fase no próximo domingo (26), a partir das 21h (horário de Brasília). Pela primeira vez o tradicional programa de debate esportivo exibido pela TV Brasil será comandado por uma mulher: a jornalista Marília Arrigoni, que passará a dividir o comando da atração televisiva com Maurício Costa.



Jornalista da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Marília Arrigoni é apresentadora do programa semanal Stadium. Ela também comandou o videocast Copa Delas, da EBC/TV Brasil, durante a Copa do Mundo de futebol feminino disputada este ano na Austrália e na Nova Zelândia.



“O futebol já faz parte da vida das mulheres há muito tempo. Nada mais natural do que recebermos voz e vez em um espaço tradicionalmente ocupado apenas por homens. É uma honra ancorar o No Mundo da Bola, resenha esportiva que, de alguma maneira, me formou como fã de esporte e jornalista”, afirma Marília.

Mesa de debates tradicional

A primeira edição do programa de debate televisivo foi ao ar no dia 27 de junho de 1976 pela antiga TV Educativa do Rio de Janeiro, que, com a criação da EBC, passou a fazer parte da TV Brasil. A tradicional mesa de debates passou a ter o nome No Mundo da Bola no dia 16 de junho de 2013, em sinergia com a Rádio Nacional, que há 75 anos tem um programa com o mesmo nome e comemorou 76 anos em 1º de setembro de 2023.