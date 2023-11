Premier League: Everton é 1º time punido por violar regras financeiras

O Everton se tornou nesta sexta-feira (17) o primeiro clube da Premier League a ser punido com perda de pontos por violação de regras financeiras, conhecidas como PSR (sigla em inglês para regras de rentabilidade e sustentabilidade), quando a liga tirou 10 pontos do clube de Merseyside por causa de suas finanças na temporada 2020-2021.

Uma comissão independente impôs uma perda imediata de pontos que fará com que o Everton caia da 14ª posição na classificação para a zona de rebaixamento, acima do Burnley, lanterna, pelo saldo de gols. O clube descreveu a decisão como injusta e disse que irá recorrer.

A Premier League disse que emitiu uma reclamação contra o clube de Merseyside e encaminhou o caso para a comissão independente no início deste ano.

"Durante os procedimentos, o clube admitiu que estava violando os PSRs para o período que terminou na temporada 2021-2022, mas a extensão da violação permaneceu em disputa", disse a liga em um comunicado. A Comissão determinou que o cálculo do PSR do Everton FC para o período relevante resultou em um prejuízo de 124,5 milhões de libras [R$ 760,7 milhões], conforme alegado pela Premier League, que excedeu o limite de 105 milhões de libras [R$ 641,6 milhões] permitido pelos PSRs."

Os números mais recentes do Everton mostraram um quinto ano consecutivo de prejuízo, com sua perda total nesse período chegando a mais de 430 milhões de libras (R$ 2,6 bilhões).

O clube disse que havia registrado um prejuízo de 44,7 milhões de libras (R$ 273 milhões) para a temporada 2021-2022 no início deste ano.

Depois de três anos consecutivos de perdas superiores a 100 milhões de libras (R$ 611 milhões), o Everton disse que fez reduções significativas em suas perdas, 76 milhões de libras a menos (R$ 464,4 milhões) do que o prejuízo de 121 milhões de libras (R$ 739,3 milhões) do ano passado.

O Everton disse que a punição foi "totalmente desproporcional e injusta" e anunciou sua intenção de recorrer da decisão junto à Premier League.

"O Everton afirma que tem sido aberto e transparente nas informações que forneceu à Premier League e que sempre respeitou a integridade do processo", disse. "O clube não reconhece a conclusão de que não agiu com o máximo de boa fé e não entende que essa tenha sido uma alegação feita pela Premier League durante o curso do processo". "Tanto a dureza quanto a severidade da sanção imposta pela Comissão não são um reflexo justo nem razoável das provas apresentadas."