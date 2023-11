Torcedores entram em confronto antes de Brasil e Argentina

Momentos antes do início da partida entre Brasil e Argentina, na noite desta terça-feira (21) no estádio do Maracanã, torcedores das duas equipes entraram em confronto no setor Sul do estádio. Após o conflito inicial, a Polícia Militar entrou em ação, mas a confusão aumentou ao invés de diminuir.

Ao contrário de outros eventos esportivos desta natureza realizados no estádio do Maracanã, as torcidas não foram posicionadas em setores separados, nem contavam com qualquer forma de isolamento.

“Foi assustador. Uma briga que aparentava ser pequena ganhou proporção. Famílias foram sendo encurraladas e jogaram crianças da arquibancada para não se machucarem. Muito triste num Maracanã cheio e festivo”, afirmou a jornalista Marília Arrigoni, apresentadora do programa Stadium, da TV Brasil, que acompanha a partida no Maracanã.

Após a confusão inicial os jogadores da Argentina chegaram a deixar o gramado, dando a impressão de que não disputariam a partida válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Porém, após a situação ser controlada, os atletas retornaram para o gramado e a partida foi iniciada com um atraso de 30 minutos.