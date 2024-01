COI diz ter total confiança nos planos de segurança dos Jogos de Paris

O Comitê Olímpico Internacional (COI) disse nesta quinta-feira (18) que está confiante de que as autoridades francesas manterão os Jogos Olímpicos de Paris 2024 seguros com um amplo plano de segurança.

A capital francesa está se preparando para receber centenas de milhares de visitantes nos 16 dias de Jogos, incluindo a cerimônia de abertura em 26 de julho ao longo do rio Sena, com 600 mil espectadores esperados para assistir aos 160 barcos transportando os atletas pelo centro de Paris.

A cerimônia de abertura é considerada um grande desafio de segurança por si só, com mais de 45 mil agentes de segurança mobilizados nesse dia.

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse no mês passado que a França estava preparada para transferir a cerimônia de abertura para outro local, caso a situação de segurança assim exigisse.

Autoridades de segurança europeias têm alertado sobre o risco crescente de ataques de militantes islâmicos em meio à guerra entre Israel e Hamas, sendo que a maior ameaça provavelmente viria de agressores "lobos solitários" que são difíceis de rastrear.

A França aumentou seu nível de segurança em outubro, quando um homem armado com uma faca matou um professor em uma escola no norte da França.

"Obviamente, estamos em contato constante [com os organizadores dos Jogos]", disse o porta-voz do COI Mark Adams em uma coletiva de imprensa em Gangneung, na Coreia do Sul, ao final de uma reunião do comitê executivo do COI. "Temos muita confiança nas autoridades para garantir que esses Jogos sejam seguros e protegidos."

Com um orçamento de segurança de 320 milhões de euros (o equivalente a R$ 1,7 bilhão), a França vai destacar cerca de 35 mil agentes de segurança para os dias após a cerimônia de abertura, com muitas competições e eventos realizados no centro da cidade.

"Essa confiança foi construída com base em um relatório recebido em dezembro [das autoridades francesas]... sobre as medidas a serem tomadas durante os Jogos", disse o diretor executivo dos Jogos Olímpicos, Christophe Dubi. "Eles estão mobilizando todos os recursos necessários, com cerca de 45.000 forças de segurança no dia da cerimônia de abertura e, nos demais dias, 35.000, todos os dias, 24 horas por dia. Esse é um grande esforço que está sendo feito aqui", afirmou Dubi.

