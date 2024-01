Vitor Roque marca 1º gol e garante vitória do Barcelona contra Osasuna

O atacante brasileiro Vitor Roque, de 18 anos, saiu do banco de reservas e marcou de cabeça o gol da vitória do Barcelona por 1 a 0 sobre o visitante Osasuna, nesta quarta-feira (31), pelo Campeonato Espanhol.

Em seu primeiro jogo desde que o técnico Xavi Hernández anunciou que sairá do clube ao fim da temporada, o Barça novamente sofreu para furar a defesa adversária, mas conseguiu encontrar o gol da vitória aos 18 minutos do segundo tempo, quando Roque marcou em cruzamento de João Cancelo apenas um minuto após entrar em campo.

It only takes a minute... pic.twitter.com/bng14jiQAV — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2024

Esse foi o primeiro gol do jogador pelo clube desde que chegou do Brasil no começo deste mês, após o Barcelona contratá-lo do Athletico Paranaense.

Com a vitória, o Barça subiu para o terceiro lugar do Campeonato Espanhol com 47 pontos, oito atrás do líder Girona e a sete do segundo colocado Real Madrid, que tem um jogo a menos e enfrentará o Getafe na quinta-feira.

