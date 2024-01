"Vou ficar bem", diz Djoko após lesão a 11 dias do Aberto da Austrália

Novak Djokovic espera retornar em forma para o Aberto da Austrália, que começa na próxima semana, após uma lesão no punho o impedir de jogar no seu melhor nível durante uma derrota por 6/4 e 6/4 para Alex de Minaur nesta quarta-feira (3).

Djokovic sofreu sua primeira derrota na Austrália em seis anos quando De Minaur colocou os donos da casa a caminho da vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia nas quartas de final da United Cup.

"Eu sabia que provavelmente não estaria 100% fisicamente, emocionalmente, mentalmente, na primeira semana da temporada. Eu nem esperava isso", disse Djokovic, que precisou passar por tratamento no pulso pelo segundo dia seguido, em entrevista coletiva. "Eu não estava no meu nível, mas foi apenas um desses dias em que não senti o meu melhor na quadra e meu adversário jogou muito bem."

Recordista de títulos do Aberto da Austrália, com 10 deles, Djokovic pareceu otimista de que conseguirá superar o problema no punho para disputar o primeiro Grand Slam da temporada.

"Eu acho que estarei ok, honestamente", afirmou. "[A lesão no punho] teve um certo impacto, especialmente nos golpes de direita e no saque. [Mas] eu tenho muito tempo, acho que tempo suficiente para encontrar a forma certa para o Aberto da Austrália". "O processo não é estranho para mim. Não é incomum. Eu estive nesse tipo de situação tantas vezes e eu sei o que preciso fazer junto com minha equipe para estar pronto… Eu espero que desta vez não esteja machucado". "É nisso que trabalharemos, para que meu corpo esteja na forma certa, na forma ideal, para que eu possa jogar em alto nível, espero, durante todo o Aberto da Austrália."

O Aberto da Austrália de 2024 será disputado entre 14 e 28 de janeiro.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.