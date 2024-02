Aurora arranca empate com Botafogo pela Pré-Libertadores

Com uma performance na qual não teve inspiração, o Botafogo viu o Aurora (Bolívia) arrancar um empate de 1 a 1, na noite desta quarta-feira (21) no Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na partida de ida pela 2ª fase prévia da Copa Libertadores. A Rádio Nacional transmitiu a partida ao vivo.

🕯️ No apagar das luzes! O @CDAuroraOficial arrancou um empate do @Botafogo no jogo de ida da Fase 2 da CONMEBOL #Libertadores.



🔜 A decisão ficou para a próxima quarta-feira, no Nilton Santos! pic.twitter.com/ugWXvPZwZp — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 22, 2024

Com este resultado o Alvinegro terá que definir a vaga para a 3ª fase prévia da competição continental na próxima quarta-feira (28) no estádio Nilton Santos, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Mesmo jogando fora de casa a equipe de General Severiano teve a oportunidade de abrir o placar logo aos 22 minutos do primeiro tempo, quando o goleiro Akologo defendeu a cobrança do atacante Tiquinho Soares. Porém, quatro minutos depois Júnior Santos aproveitou sobra de bola para colocar o Botafogo em vantagem. Aos 35 minutos o Aurora conseguiu igualar o marcador com Amarilla, mas o juiz anulou o lance, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), ao assinalar irregularidade no lance.

Na etapa final o Botafogo teve inúmeras oportunidades de ampliar, mas não teve competência para marcar e viu o Aurora igualar já aos 50 minutos da etapa final com Torrico.

Cruzeiro cai na Copa do Brasil

Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro foi derrotado por 2 a 0 pelo Sousa no estádio Marizão, na Paraíba. Com este resultado a Raposa foi eliminada na primeira fase da competição.