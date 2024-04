Brasil conquista vaga olímpica no C2 500 metros da canoagem velocidade

Os brasileiros Jacky Godmann e Filipe Vieira garantiram a classificação do Brasil para a disputa do torneio de canoagem velocidade da próxima edição dos Jogos Olímpicos, que serão disputados em Paris (França), após vencerem, nesta terça-feira (23), a prova do C2 500 metros do pré-olímpico das Américas disputado em Sarasota (Estados Unidos).

VAI TER BRASIL NO C2M500m NOS JOGOS DE PARIS 2024!



Com o tempo de 1:46.458, Filipe Vieira e Jacky Goldmann conquistaram, em Sarasota-USA, mais uma vaga olímpica para o Brasil.



A Canoagem Brasileira vai com tudo para Paris! 💪🛶🇧🇷



CONECTE-SE

RESPIRE

VIVA

A CANOAGEM! pic.twitter.com/PzuKpGSSv6 — Canoagem Brasileira (@canoagembrasil) April 23, 2024

Os atletas do Brasil triunfaram com o tempo de 1min46s458. Apesar de conquistarem a vaga, tanto Jacky Godmann como Filipe Vieira não tem a presença garantida em Paris, pois a cota olímpica é do país.

“Fizemos uma ótima prova, largamos na frente e conseguimos manter a liderança. Agora é continuar os treinos para chegar bem nos Jogos de Paris”, declarou Jacky Godmann após a prova. Já Filipe Vieira compartilhou toda a sua alegria pela conquista: “Estamos felizes, pois foram muitos treinos no Brasil, em Lagoa Santa, e o resultado de tudo isso foi essa vaga olímpica”.