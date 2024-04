Byanca Brasil comanda goleada do Cruzeiro sobre o Atlético-MG

Comandado pela atacante Byanca Brasil, que marcou três gols, o Cruzeiro goleou o Atlético-MG por 4 a 0, na tarde deste domingo (21) no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, em partida válida pela 6ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol feminino.

O @CruzeiroFem venceu o Atlético-MG por 4 a 0 nesta tarde, em partida válida pelo Brasileirão Feminino A1.



Byanca Brasil deixou o seu hat-trick e Rafa Andrade fez seu gol no jogo.



📸 @gustavomjpeg

Com a vitória neste confronto, que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, as Cabulosas assumiram a 4ª posição da classificação com 11 pontos. Já as Vingadoras permanecem na lanterna da classificação sem ponto algum.

O Cruzeiro mostrou superioridade desde o apito inicial, e aos 8 minutos do primeiro tempo abriu o marcador quando Byanca Brasil bateu na saída da goleira Stefany Castaño. Quatro minutos depois a volante Rafa Andrade aproveitou bola levantada na área para deixar o seu de cabeça.

Porém, a tarde era mesmo de Byanca Brasil, que na etapa final deixou a sua marca em mais duas oportunidades, aos 22 e aos 24 minutos.

Empate em Porto Alegre

Já no Sesc Campestre, em Porto Alegre, Internacional e Flamengo não passaram de um empate de 1 a 1. Este resultado deixou a equipe da Gávea na 13ª posição com 5 pontos, enquanto as Gurias Coloradas aparecem na 14ª posição com 3 pontos.