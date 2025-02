Cessar-fogo: Hamas liberta neste sábado mais três reféns israelenses

O Hamas libertou neste sábado os três reféns que prometeu no âmbito do acordo de cessar-fogo com Israel. Um deles é Ofer Calderon, um cidadão israelense que obteve cidadania portuguesa enquanto esteve detido pelo grupo radical palestino em Gaza.

Em 2023, o homem, de 54 anos, requereu a nacionalidade portuguesa de acordo com a legislação que permite a naturalização dos descendentes de judeus sefarditas.

Depois do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, o governo português acelerou o processo de naturalização, na esperança de o refém ser libertado ao abrigo de um eventual acordo.

Calderon foi raptado com dois dos filhos menores no ataque que o Hamas fez ao kibutz Nir Oz, onde foram assassinadas mais de 100 pessoas. Os filhos já tinham sido libertados em novembro de 2023.

Em nota enviada às redações, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, escreveu que o "governo português saúda a libertação de mais três reféns e, em especial, a do também português Ofer Calderon".

"Que este possa ser mais um passo para a paz, enquanto os libertados e suas famílias vivem um novo tempo de esperança", disse ainda o governante.

O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também reagiu à libertação do grupo de reféns, dizendo esperar que "essa libertação seja mais um passo para a concretização do cessar-fogo e a cessação permanente do conflito na região".

"O presidente da República saúda a libertação de Ofer Kalderon, cidadão luso-franco-israelense, capturado pelo Hamas há mais de um ano e que agora poderá, finalmente, reunir-se com sua família", afirmou em nota.

Também foram libertados neste sábado Yarden Bibas, de 35 anos, raptado com a mulher e os filhos Shiri, Ariel e Kfir, do Kibbutz Nir Oz e separado deles durante o cativeiro.

De acordo com o Hamas, os filhos do casal foram mortos. Tel Aviv não confirmou a informação sobre as mortes, mas disse estar "seriamente preocupado" com o seu destino".

Foi liberado ainda o norte-americano Keith Siegel, de 65 anos, que tinha sido capturado com a mulher Aviva, do kibbutz Kfar Aza, também libertada em novembro de 2023.

Veículos com prisioneiros palestinos libertados neste sábado por Israel começaram a chegar a Ramallah, na Cisjordânia. Entre os 183 palestinos libertados estão 18 prisioneiros condenados à prisão perpétua.

Prisioneiros

Prisioneiros palestinos começaram a chegar à Cisjordânia, após Israel ter adiado a libertação diante do que chamou de entrega caótica dos reféns israelenses. Serão, no total, 110 cidadãos palestinos detidos, como acordado por Tel Aviv para a troca de quinta-feira (30).

Após a libertação dos reféns, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, determinou o adiamento da libertação dos prisioneiros, citando o que considerou uma entrega caótica dos reféns israelenses.



Israel protestou junto dos negociadores e, em publicação na rede social X, Netanyahu considerou inaceitável o modo como ocorreu a libertação de sete reféns em Khan Younis.

