Futebol americano: Eagles e Packers farão 1º jogo da NFL no Brasil

Philadelphia Eagles e Green Bay Packers irão se enfrentar em São Paulo em 6 de setembro, no fim de semana de abertura da nova temporada da NFL, na primeira partida da liga de futebol americano no Brasil, informou a entidade nesta quarta-feira (10).

O confronto na Arena Corinthians será também o primeiro jogo da NFL na América do Sul e a primeira vez que uma partida da semana inicial da temporada ocorrerá em uma sexta-feira desde 1970.

"Estamos ansiosos para fazer parte desse confronto histórico contra o Eagles em São Paulo", disse o presidente-executivo do Packers, Mark Murphy. "Estamos empolgados para jogar diante de nossos dedicados torcedores no Brasil e ajudar a aumentar a popularidade internacional da NFL e do Packers."

O Eagles, que foi designado como equipe mandante para o embate, já enfrentou o Jacksonville Jaguars no estádio de Wembley, em Londres, em 2018, enquanto o Packers jogou contra o New York Giants no estádio do Tottenham Hotspur, também em Londres, em 2022.

A NFL já realiza anualmente jogos da temporada regular em Londres e na Alemanha e, em dezembro, as equipes aprovaram um aumento nos jogos internacionais de quatro para oito em 2025, sendo que Madri também deve sediar uma partida.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.