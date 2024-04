Sport inicia campanha na Série B com vitória sobre o Manaus

O Sport abriu a sua participação na edição 2024 da Série B do Campeonato Brasileiro com uma vitória de 3 a 2 sobre o Manaus, neste sábado (20) na Arena da Amazônia, em partida que teve a transmissão da TV Brasil.

Com este resultado, o Leão ocupa a 3ª posição da classificação da competição com três pontos, mesma pontuação da líder Chapecoense (que bateu o Ituano por 3 a 1 na Arena Condá) e do vice-líder Santos (que superou o Paysandu por 2 a 0 na Vila Belmiro).

O triunfo do Sport foi construído com gols de Luciano Castán, Gustavo Coutinho e Romarinho, enquanto Jô e Matheusinho fizeram os de honra da equipe amazonense.

Transmissão da TV Brasil

A Série B teve início na última sexta-feira (19), e a TV Brasil transmitiu uma das três partidas do primeiro dia de competição, a vitória de 1 a 0 do Operário sobre o Avaí no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (Paraná). O gol da vitória do Fantasma foi marcado pelo atacante Maxwell.

Outros jogos

Botafogo-SP 1 x 1 América-MG

Novorizontino 2 x 1 CRB

Ceará 1 x 1 Goiás