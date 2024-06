Rugby XV: Brasil disputará Copa do Mundo pela primeira vez na história

A seleção brasileira feminina de rugby XV garantiu a classificação para Copa do Mundo, que será disputada na Inglaterra em 2025. A vaga foi alcançada após o Brasil derrotar a Colômbia por 34 a 13, no último sábado (29) em Assunção (Paraguai). Esta é a primeira vez na história que as Yaras participarão da principal competição da modalidade.

“Este é um feito que comprova a força do rugby feminino brasileiro. A seleção de sevens está classificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024 e se mantém entre as 12 melhores equipes do planeta há cinco anos, enquanto o XV conquista agora uma vaga inédita, justamente no dia em que a seleção feminina completa 20 anos de existência”, declarou o presidente da Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), Martín Jaco.

A 10ª edição da Copa do Mundo de rugby XV será disputada a partir de agosto de 2025 e contará com a participação de 16 seleções. Além do Brasil e do país-sede, já estão garantidos na competição: Nova Zelândia (atual campeã), Austrália, Fiji, Canadá, Estados Unidos, Escócia, França, Irlanda, Itália, África do Sul e Japão. Outras três vagas virão da liga mundial de rugby, que será disputada em outubro de 2024.