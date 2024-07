Paralimpíada: Brasil conhece caminho na 1ª fase do vôlei sentado

As seleções brasileiras de vôlei sentado conheceram as datas e horários de suas partidas na primeira fase do torneio da modalidade na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que serão disputados a partir de 28 de agosto. A informação foi anunciada pelo Comitê Organizador do megaevento esportivo e pela World ParaVolley (Federação Internacional de Vôlei Sentado).

A estreia da equipe feminina, que está no Grupo B do torneio ao lado de Canadá, Ruanda e Eslovênia, será a partir das 7h (horário de Brasília) de 29 de agosto contra Ruanda. Dois dias depois a equipe campeã Mundial em 2022 mede forças com o Canadá a partir das 13h. O último compromisso do Brasil na primeira fase da competição será contra a Eslovênia, a partir das 9h de 2 de setembro.

Saiba os horários das partidas do Brasil no vôlei sentado durante os Jogos de Paris 2024! 🏐🇧🇷



Para mais informações, acesse nosso site: https://t.co/Kfzv4rbti0 pic.twitter.com/BMQ0VTtVsF — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) July 3, 2024

No torneio masculino o Brasil aparece no Grupo B ao lado de Irã, Alemanha e Ucrânia. O primeiro desafio será o time da Alemanha, a partir das 13h do dia 30 de agosto. No dia primeiro de setembro o desafio será o Irã. Para fechar a fase inicial, a seleção encara a Ucrânia dois dias depois a partir das 13h.

Antes do torneio paralímpico as seleções brasileiras de vôlei sentado disputam o Torneio Holandês, última grande competição antes de entrarem na vila paralímpica em 21 de agosto.

“A nossa meta é clara: chegar a Paris no auge da forma. Estamos ajustando cada detalhe para garantir que nossas seleções estejam prontas para brilhar nos Jogos Paralímpicos”, afirmou o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD), Angelo Alves Neto.