Triatlo é realizado em Paris, após queda da poluição do Rio Sena

Apesar da chuva entre a noite de terça e a manhã de quarta-feira (31) em Paris, novas medições nos níveis de poluição realizadas durante a madrugada atestaram que a qualidade da água do rio Sena melhorou, permitindo a realização das provas do triatlo. A competição masculina fora adiada - de ontem para hoje - devido à poluição. A natação, parte da prova do triatlo, pôde finalmente ocorrer no rio que corta a capital francesa.

A largada das provas do triatlo feminino aconteceu às 3h (horário de Brasília). As competidoras iniciaram com a natação, a partir da ponte Alexandre III. A modalidade combina 1,5 quilômetro de natação, 40 km de ciclismo e termina com mais 10 km de corrida.

Com o tempo de 1h54min55seg, a francesa Cassandre Beaugrand foi a melhor entre as 55 atletas que iniciaram a prova e conquistou a medalha de ouro. A prata foi para suíça Julie Derron e o bronze para a britânica Beth Potter. Duas brasileiras participaram da prova: Djenyfer Arnold (1h58min45) terminou na 20ª posição e Vittoria Lopes (2h00inm10) foi a 25ª colocada.

Top 10 para o @timebrasil no triatlo! 🇧🇷💪



Miguel Hidalgo alcançou a melhor classificação de um brasileiro na prova com o 10º lugar em #Paris2024!

A competição masculina teve início às 5h45, com os 55 atletas fazendo o mesmo percurso percorrido pelas mulheres. E contou com um final emocionante. Após os trechos de natação e ciclismo, o neozelandês Hayden Wilde liderou a corrida por quase todo o trecho. Mas, na última volta, ele foi ultrapassado pelo britânico Alex Yee, que até então vinha na segunda posição e garantiu a medalha de ouro com o tempo total de 1h43min33. Wilder (1h43min39seg) foi prata e, para delírio da torcida local, o francês Leo Bergere (1h43min43) conquistou o bronze.

O brasileiro Miguel Hidalgo (1h44min27) terminou a prova na 10ª posição. Essa foi a melhor colocação de um atlleta do Brasil na história do triatlo olímpico. Miguel tem 24 anos e nasceu na cidade de Salto, em São Paulo. Ele é o atual campeão da modalidade nos Jogos Pan-Americanos. O outro brasileiro que competiu em Paris foi Manoel Messias (1h51min), que terminou na 45ª colocação.

No domingo (5) está prevista a prova do revezamento misto do triatlo, que conta com a participação de homens e mulheres na mesma equipe. A realização está condicionada, novamente, às condições de balneabilidade do rio Sena. O Brasil será representado por Vittoria Lopes, Djenyfer Arnold, Manoel Messias e Miguel Hidalgo.