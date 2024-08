Futebol de cegos: maior campeão paralímpico, Brasil mira hexa em Paris

Única campeã paralímpica e invicta desde os Jogos de Atenas (2004), a seleção brasileira masculina de futebol de cegos (antes chamado de futebol de cinco) vai testar sua hegemonia em Paris 2024 a partir de 1º de setembro, quatro dias após a cerimônia de abertura. Os brasileiros, comandados pelo técnico Fábio Vasconcelos, estreiam na fase de grupos em 1º de setembro (domingo), contra a Turquia, vice-campeã europeia. O embate, às 13h30 (horário de Brasília), ocorrerá aos pés da Torre Eiffel, monumento icônico de Paris.

Futebol de cegos testa hegemonia nos Jogos Paralímpicos #Paris2024 aos pés da Torre Eiffel e com mudança de regra ⚽🇧🇷



O Brasil estreia na competição no dia 1º de setembro, às 13h30 (horário de Brasília), contra a Turquia.



Saiba mais em nosso site! https://t.co/qvgReruRZz — Comitê Paralímpico Brasileiro (@BraParalimpico) August 22, 2024

Os outros dois duelos do Brasil serão contra a anfitriã França, atual campeã europeia, e contra a China, campeã asiática. No caminho rumo ao hexa, além das equipes adversárias, a seleção terá de se adaptar às novas regras do futebol de cegos, estabelecidas em 2022 pela Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). Uma delas reduziu de 20 para 15 minutos cronometrados em cada um dos dois tempos de partida.

“A gente perdeu 10 minutos dos 40 [minutos] que havia nos confrontos. Isso é bastante. Isso atrapalha os times técnicos que querem jogar bola, a marca do nosso time. Mas a gente não pode ficar lamentando. É o que temos. Nós vamos tentar superar esta adversidade e, se Deus quiser, levar para casa a medalha de ouro”, disse Ricardo Alves, o Ricardinho, que coleciona três ouros paralímpicos.

Primeiro treino com bola na França

Na reta final de preparação, iniciada em janeiro em João Pessoa (PB), a equipe canarinho com 10 integrantes (oito de linha e dois goleiros) participou na quarta-feira (21) do primeiro treino em Troyes, cidade a 160 quilômetros de Paris. O técnico Fábio Vasconcelos – ex-goleiro da seleção em Atenas, Pequim (2008) e Londres (2012) - acredita na possível conquista do sexto ouro como resultado do trabalho diário os jogadores nos últimos sete meses.

“Tem um grupo aí experiente, que já ganhou duas, três, quatro medalhas. Eu tenho a felicidade de estar nas cinco. Estou indo para a terceira como treinador, mas é o que falo: não dá para viver do passado. A gente ganhou as cinco, mas não teve uma delas que foi fácil. Essa não vai ser diferente. Todo mundo quer ganhar do Brasil, tirar a hegemonia, mas a gente teve uma preparação muito boa”, garante Vasconcelos.

A primeira fase do torneio de futebol de cegos dos Jogos de Paris reúne oito seleções, divididas em dois grupos. Na chave A estão Brasil, Turquia, França e China; e na chave B estão Colômbia, Argentina, Marrocos e Japão.

Agenda

Programação do futebol de cegos em Paris Jogo Horário Grupo Domingo, 1º de setembro Jogo 01 06:30 JAPÃO X COLÔMBIA B Jogo 02 08:30 MARROCOS X ARGENTINA B Jogo 03 13:30 BRASIL X TURQUIA A Jogo 04 15:30 FRANÇA X CHINA A Segunda-feira, 2 de setembro Jogo 05 06:30 ARGENTINA X COLÔMBIA B Jogo 6 08:30 JAPÃO X MARROCOS B Jogo 07 13:30 TURQUIA X CHINA A Jogo 08 15:30 FRANÇA X BRASIL A Terça-feira, 3 de setembro Jogo 09 06:30 COLÔMBIA X MARROCOS B Jogo 10 08:30 ARGENTINA X JAPÃO B Jogo 11 13:30 CHINA X BRASIL A Jogo 12 15:30 TURQUIA X FRANÇA A Quinta-feira, 5 de setembro Jogo 13 05:30 4º A X 4º B 7º Lugar Jogo 14 08:00 3º A X 3º B 5º Lugar Jogo 15 12:30 1º B X 2º A Semifinal 1 Jogo 16 15:00 1º A X 2º B Semifinal 2 Sábado, 7 de setembro Jogo 17 12:30 Perdedor Semi 1 X Perdedor Semi 2 Bronze Jogo 18 15:00 Vencedor Semi 1 X Vencedor Semi 2 Final

* Com informações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB)