La Liga pede prisão de promotores de campanha de ódio contra Vini Jr.

A La Liga (entidade responsável pelo Campeonato Espanhol) está pedindo a prisão imediata dos torcedores envolvidos em uma campanha de ódio contra o atacante brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid, antes do clássico do próximo domingo (29) contra o Atlético de Madri.

A campanha lançada nas redes sociais sob a hashtag “#MetropolitanoConMascarilla” (Metropolitano com máscara) tem como objetivo incentivar os torcedores do Atlético a usarem máscaras no Estádio Metropolitano no domingo para insultar racialmente o atacante brasileiro sem revelarem suas identidades.

Várias prisões foram efetuadas na Espanha desde o ano passado por insultos racistas contra Vinícius, que é negro.

“A La Liga deseja anunciar que denunciará formalmente e solicitar a prisão imediata dos instigadores por trás de uma campanha de ódio que busca promover atos racistas e depreciativos”, anunciou a La Liga em um comunicado neste sábado (29).

“A campanha constitui o crime de incitação ao ódio, conforme claramente definido no Código Penal. A La Liga condena vigorosamente essas ações que - direta ou indiretamente - incentivam, promovem e incitam o ódio contra um indivíduo, neste caso, o jogador Vinicius Júnior, por causa de sua raça”, diz o comunicado.

“Esses atos não apenas prejudicam a imagem do esporte e do nosso país, mas também representam uma ameaça direta à integridade e ao bem-estar de todos os fãs”, afirma a La Liga.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.