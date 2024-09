Primeiro jogo de futebol entre Brasil e Argentina completa 40 anos

Há 40 anos, Brasil e Argentina se enfrentavam pela primeira vez em um jogo de futebol, dando início a um duelo clássico marcado pela rivalidade entre os países nos campos. Esse é o tema do História Hoje, programa da Rádio Nacional.

A primeira partida entre as duas seleções aconteceu, em 20 de setembro de 1914, em Buenos Aires, na Argentina. O jogo amistoso antecedeu a disputa da Copa Julio Roca realizada uma semana depois.

No dia 20, os jogadores desembarcaram no porto da cidade e foram recebidos por fãs e dirigentes argentinos. Depois, a equipe foi recebida na residência do ex-presidente argentino, o general Julio Roca, que estava muito doente e que deu nome ao torneio daquele ano.

Como a delegação do Brasil chegou com atraso, o jogo da Copa Roca foi adiado.

Mas, diante da expectativa do público, a seleção canarinha e a albiceleste jogaram um amistoso no estádio do Clube Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires. Os anfitriões venceram por 3 a 0.

Uma semana depois, dessa vez valendo pela Copa Roca, o Brasil venceu a Argentina por 1 a 0 no mesmo estádio. Mais de 17 mil torcedores assistiram à partida.

A escalação do Brasil tinha Mendonça no gol; Nery e Píndaro na zaga; Pernambuco, Lagreca e Egídio no meio de campo; Silveira, Millon, Friedenreich, Bartolomeu e Gomes no ataque.

Com a vitória, a seleção brasileira conquistou seu primeiro troféu. O torneio foi disputado 11 vezes entre 1914 e 1976. O Brasil conquistou oito títulos e a Argentina venceu três edições.

De acordo com a Federação Internacional de Futebol (Fifa), as duas seleções já se enfrentaram mais de cem vezes em diferentes competições. Quanto ao número de vitórias de cada uma ao longo da história, não existe um consenso entre as entidades esportivas dos dois países e a federação internacional.

História Hoje é um quadro da Rádio Nacional, publicado de segunda a sexta-feira na Radioagência Nacional. Ele rememora acontecimentos marcantes e curiosidades de cada dia do ano.