Lazio e Atlético de Madrid são punidos por atos racistas de torcedores

A Lazio e o Atlético de Madri foram punidos pelo comportamento racista de seus torcedores em competições europeias, informou a Uefa na sexta-feira (11).

O órgão dirigente do futebol europeu disse que dois setores da Curva Nord do estádio da Lazio (48 e 49) serão fechados para o próximo jogo do clube italiano em casa pela Liga Europa, que está programado contra o Porto em 7 de novembro, após o comportamento racista de alguns torcedores na vitória por 4 a 1 contra o Nice na semana passada.

A Lazio foi multada em 45.000 euros (R$ 277 mil) pela infração, que também incluiu um fechamento parcial adicional do estádio para um jogo extra.

"O referido fechamento parcial do estádio está suspenso durante um período probatório de um ano", disse a Uefa.

O Atlético foi multado em 30.000 euros (R$ 185 mil), com a suspensão da proibição da venda de ingressos para seus torcedores fora de casa em uma partida da competição da Uefa.

O período probatório é de um ano.

Os torcedores do Atlético demonstraram comportamento "racista/discriminatório" na derrota do time por 4 a 0 para o Benfica na Liga dos Campeões na semana passada.

O Anderlecht também foi proibido de vender ingressos aos seus torcedores visitantes para o jogo da Liga Europa na Letônia, em 7 de novembro, depois que a Uefa decidiu aplicar "a medida disciplinar suspensa imposta... em 21 de outubro de 2022 por acender fogos de artifício, arremessar objetos, atos de dano e distúrbios na multidão".

* É proibida a reprodução deste conteúdo.