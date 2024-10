Ex-jogador chileno Valdivia é detido após denúncia de crime sexual

O ex-jogador de futebol chileno Jorge Valdivia, que disputou duas Copas do Mundo por sua seleção e jogou no Palmeiras, entre outros clubes, foi detido após uma denúncia de crime sexual, informaram os promotores nesta terça-feira (22).

Valdivia, de 41 anos, foi detido pela polícia nas primeiras horas da manhã, depois que os promotores receberam uma denúncia contra ele na tarde de segunda-feira (21).

"Ele está atualmente detido, após um mandado de prisão solicitado pela promotoria, que foi executado às 3h da manhã", disse a promotoria aos repórteres por meio de um aplicativo de mensagens.

Em um relato anterior, na segunda-feira (21), a promotoria afirmou que havia recebido "uma denúncia de crime sexual" para a unidade de flagrantes.

"Desconheço as motivações para essa ação, mas nego veementemente ter agredido sexualmente qualquer pessoa", disse o ex-jogador em um comunicado na segunda-feira (21). "Tive um relacionamento consensual com uma mulher adulta e, por essa razão, estarei à disposição do Ministério Público amanhã na primeira hora", acrescentou.

O ex-jogador, que trabalha como comentarista esportivo, estreou no Colo Colo do Chile e, ao longo de sua carreira, vestiu as camisas do Palmeiras, do Al Wahda dos Emirados Árabes Unidos e do mexicano Necaxa, entre vários outros clubes.

