Giulia Takahashi e Guilheme Teodoro são ouro no Pan de tênis de Mesa

Contrariando as expectativas, Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro foram campeões nas duplas mistas do Pan-Americano de Tênis de mesa, em El Salvador, após vencerem de virada os experientes compatriotas, Hugo Calderano – número 6 do mundo - e Bruna Takahashi (19ª), irmã de Giulia. Após saírem atrás no placar, Guilherme (173º no ranking) e Giulia (92ª) travaram uma batalha acirrada para garantir a virada e a medalha de ouro, até vencerem por 3 sets a 2 (parciais de 5/11, 11/7, 11/9, 5/11 e 11/6). O casal Calderano e Bruna, namorados fora de quadra, ficaram com a prata. O Pan-Americano segue até domingo (20), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF, na sigla em inglês).

Logo mais, às 19h (horário de Brasília), Giulia pode arrematar seu segundo ouro na competição. Ela disputa a final das duplas femininas, ao lado de Laura Watanabe, contra as mexicanas Paulina Vega e Daniela Ortega.

Calderano e Ishiy fazem 2ª final 100% brasileira

Na tarde desta quinta (17), Vitor Ishiy (78º no ranking) se classificou à final contra Calderano, que ocorre logo mais às 21h30. Ishiy derrotou na semi o compatriota Leonardo Iizuka (144º) por 4 sets a 0 (11/5, 11/8, 11/9 e 11/6). Pelo mesmo placar Calderano despachou o argentino Horacio Cifuentes (143º) com parciais de 11/7, 12/10, 11/6 e 11/9.

Bruna Takahashi também se garantiu na final de simples feminina, após vitória suada sobre a norte-americana Amy Wang (53ª no ranking mundial) por 4 sets a 3 (7/11, 12/14, 8/11, 11/6, 11/5, 12/10 e 11/6). A brasileira vai disputar o ouro contra a portorriquenha Adriana Diaz (13ª), que superou a irmã dela, Giulia, por 4 sets a 1 (11/8, 14/12, 11/3, 5/11 e 11/7).

Bronze nas duplas masculinas

Na noite de quarta (16), Guilherme Teodoro levou bronze com o parceiro Vitor Ishiy após derrota nas semifinais de duplas masculinas. Eles foram superados pelos argentinos Horacio Cifuentes e Santiago Lorenzo, por 3 sets a 1 (11/7, 11/5, 5/11 e 11/6). No tênis de mesa não há disputa da terceira posição no pódio: quem perde a semi assegura o bronze.