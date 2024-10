Real Madrid e Barcelona preparados para Superclássico no sábado

Depois de grandes vitórias na Liga dos Campeões sobre as potências alemãs Bayern de Munique e Borussia Dortmund, o Barcelona e o Real Madrid estão prontos para um clássico de dar água na boca no próximo sábado (26).

Um dia após o Real se recuperar de uma desvantagem de dois gols e golear o Dortmund por 5 a 2, com Vinicius Jr. marcando três vezes, o Barça, líder do Campeonato Espanhol, encerrou uma série de quase uma década sem vitórias contra o Bayern de Munique com uma goleada de 4 a 1, impulsionada por três gols do capitão brasileiro Raphinha.

Tanto Vinicius quanto Raphinha talvez sejam os melhores jogadores de suas equipes nesta temporada e parecem preparados para levar uma tempestade brasileira ao estádio Santiago Bernabéu, do Real, depois de passarem pelos maiores testes da campanha até agora com contundentes vitórias europeias.

O Barcelona viaja para Madri na liderança de La Liga com 27 pontos, três à frente do Real, graças ao excelente desempenho do trio de ataque formado por Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha, que marcou 21 dos 33 gols do Barça pela liga espanhola nesta temporada.

O atacante polonês Lewandowski fez 12 gols em 10 jogos do campeonato, o dobro de Kylian Mbappé do Real, e Ayoze Pérez, do Villarreal, os segundos na tabela de artilharia.

O adolescente Yamal manteve a boa forma da Eurocopa 2024, na qual ajudou a Espanha a conquistar seu quarto título europeu, mas o desempenho geral de Raphinha na primeira temporada do técnico Hansi Flick na Espanha tem ofuscado seus companheiros de equipe.

Com nove gols e oito assistências nos 13 jogos do Barça por todas as competições, Raphinha foi o craque do jogo nas duas vitórias de sua equipe na Liga dos Campeões.

"Nunca tive um jogador como Raphinha", disse Flick em uma entrevista coletiva após a vitória sobre o Bayern na última quarta-feira (23). "Ele é um ótimo jogador, trabalha muito bem com a equipe, sempre dá tudo de si e joga com muita intensidade. Ele é muito importante para nós, lida muito bem com a pressão e está em uma dinâmica muito boa."

Início do técnico Flick

Enquanto o Barça está encantado com o excelente início de Flick, com nove vitórias em 10 jogos por La Liga, o Real tem sido o time de sempre, sob a calma orientação do técnico de longa data Carlo Ancelotti.

Depois de uma temporada quase perfeita, na qual conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões, Ancelotti levou o Real a quatro vitórias consecutivas no clássico, incluindo uma goleada de 4 a 1 sobre o Barça nas semifinais da Supercopa da Espanha em janeiro e uma vitória por 3 a 2 por La Liga.

Apesar de o Real ter contratado Mbappé, Vinicius ainda tem feito a diferença, mantendo a forma que o tornou fundamental para o sucesso da última temporada e o colocou na pole position para ganhar o prêmio Bola de Ouro na próxima segunda-feira.

"Vinicius vai ganhar (a Bola de Ouro)... ele é extraordinário", disse Ancelotti após a vitória de virada do Real na última terça-feira (23).

