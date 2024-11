Fórmula 1 terá corrida em Mônaco até 2031 com nova data em junho

Mudança no mês do GP evitará conflito com 500 Milhas de Indianápolis

O icônico Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 permanecerá no calendário até pelo menos 2031, depois que uma extensão de seis anos foi anunciada na quinta-feira (14) com uma mudança de data para junho que também evita futuros conflitos de datas com as 500 Milhas de Indianápolis.

A corrida pelas ruas de Monte Carlo fez parte da primeira temporada do campeonato mundial em 1950 e desde então está presente no circuito mundial, com exceção de 2020, durante a pandemia global.

BREAKING: Formula 1 to continue to race in Monaco after new multi-year deal#F1 pic.twitter.com/sfXyX4bAJZ — Formula 1 (@F1) November 14, 2024

A Fórmula 1 disse que a corrida será realizada no primeiro fim de semana completo de junho a partir de 2026, mudando a data do final de maio que também se sobrepõe historicamente a Indianápolis.

"Estou muito satisfeito que a Fórmula 1 continuará em Mônaco até 2031", disse o chefe-executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, em um comunicado. "As ruas de Monte Carlo são únicas e uma parte famosa da Fórmula 1, e o Grande Prêmio de Mônaco continua sendo uma corrida que todos os pilotos sonham em vencer." "Este acordo sinaliza uma nova era de parceria e inovação entre a Fórmula 1 e Mônaco", completou.

(Reportagem em parceria com Alan Baldwin, em Londres)

