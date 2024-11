Brasil terá Vini Jr no lugar de Rodrygo em partida contra Venezuela

A novidade na escalação da seleção brasileira para o duelo contra a Venezuela pelas Eliminatórias nesta quinta-feira (14) será a presença do atacante Vinicius Júnior no lugar de Rodrygo, cortado por lesão muscular. Nesta quarta (13), em Belém (PA), o técnico Dorival Júnior adiantou os relacionados para o duelo contra os venezuelanos, que receberão a seleção brasileira no Monumental de Maturín, às 18h (horário de Brasília). O treinador revelou que levará a campo o time que goleou o Peru (4 a 0) no fim do mês passado.

“Está mantida a equipe que iniciou a partida anterior com a entrada de Vini Jr no lugar de Rodrygo. Já tinha a ideia da repetição. Não tive dúvidas em momento algum. Eu conto com todos eles, são jogadores de muito bom nível, que merecem respeito e terão oportunidades”, disse Dorival Jr em entrevista coletiva em Belém (PA), antes do embarque com o time para a Venezuela.

O Brasil ocupa a quarta posição na tabela (são ao todo 10 seleções nas Eliminatórias) ao somar 16 pontos, enquanto a Venezuela é a oitava colocada, com 11, a dois pontos de entrar na zona de classificação. Mas a distância entre um e outro na tabela não será sinônimo de jogo fácil. Dorival projeta um jogo difícil para a seleção fora de casa.

"O futebol venezuelano tem crescido muito nos últimos anos, com valores espalhados por clubes de todo o mundo. Eles estão invictos há cinco jogos, em casa, pelas Eliminatórias. Diante de seus torcedores, empataram com Uruguai e Argentina. Não vai ser jogo simples. Esqueçam o que foi a Venezuela e a Bolívia no futebol sul-americano anos atrás. Mudou tudo. Apesar disso, tenho convicção de que vamos fazer dois grandes jogos”, afirmou o treinador, referindo-se ao próximo jogo do Brasil contra o Uruguai, na próxima terça (19), em Salvador (BA).

O treinador disse ainda que vai aguardar até a próxima sexta (15) para decidir a permanência ou não dos jogadores André e Guilherme Arana na equipe. Os dois foram poupados dos treinos de hoje (13) por questões médicas.

“Uma avaliação maior será feita após a partida da Venezuela para caso necessário tomarmos as posições devidas para alteração. A princípio, vamos tentar uma recuperação pela forma que foram as lesões”, pontuou o técnico.

Os 23 convocados da seleção chegaram à Belém (PA) na última segunda (11), onde participaram de três treinos preparatórios no Estádio do Mangueirão. A recepção da torcida não passou despercebida pelo treinador.