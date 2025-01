Austrália: após eliminar Fonseca, Sonego despacha outro jovem tenista

O italiano Lorenzo Sonego acabou com o sonho de outro jovem no Aberto da Austrália ao vencer o qualifier Learner Tien por 6-3, 6-2, 3-6 e 6-1 e avançar às quartas de final de um Grand Slam pela primeira vez na segunda-feira (20) .

Sonego eliminou o brasileiro João Fonseca, de 18 anos, na segunda rodada e sua experiência se mostrou crucial mais uma vez para derrotar o norte-americano Tien, de 19 anos, na John Cain Arena.

"Não sei o que dizer. É simplesmente inacreditável, estou muito emocionado", disse Sonego, de 29 anos. "Hoje foi muito difícil, estou muito triste por ele ter tido um problema. Não é a maneira certa de vencer, mas estou muito feliz por chegar às quartas de final." "A atmosfera estava incrível, foi muito especial estar aqui. Quero dar o meu melhor e joguei bem esta semana. Quero aproveitar cada momento."

Tien esticou a coxa direita lesionada após uma dupla falta em seu primeiro game de serviço e Sonego aceitou o presente de uma quebra precoce para avançar tranquilamente no primeiro set.

Sonego, um cantor e compositor em seu tempo livre com uma presença notável no Spotify, seguiu bem no set seguinte e parecia estar no caminho certo para uma vitória confortável depois de fechar o segundo set.

Mas Tien, que estava tentando se tornar o mais jovem a chegar às quartas de final desde Goran Ivanisevic, com 17 anos em 1989, reagiu com uma quebra no terceiro set, que ele garantiu quando Sonego errou um forehand.

O italiano se recuperou rapidamente e acertou uma série de golpes para obter uma vantagem de 3-0 no quarto set, antes de selar a vitória e marcar um encontro nas quartas de final com Gael Monfils ou Ben Shelton.

