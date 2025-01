Sensação na Austrália, João Fonseca sofre derrota e admite nervosismo

As filas intermináveis do lado de fora da 1573 Arena do Melbourne Park, em uma tarde ensolarada de quinta-feira (16), deram aos torcedores a impressão de que um campeão de Grand Slam estava em ação, mas uma rápida olhada no interior revelava a atmosfera de carnaval e explicava o interesse.

Vestidos com camisas amarelas do Brasil e agitando suas bandeiras, os torcedores gritavam enquanto a nova sensação adolescente do país, João Fonseca, tentava prolongar sua aventura no Aberto da Austrália.

O jovem qualifier de 18 anos se tornou o assunto do torneio depois de vencer o nono cabeça de chave Andrey Rublev na primeira rodada em sua estreia em Grand Slam na terça-feira (14) e arrastou o experiente italiano Lorenzo Sonego para cinco sets antes de perder por 6-7(6), 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3.

"Acho que depois da batalha contra Rublev, as expectativas ficaram maiores. As pessoas falaram um pouco mais sobre o João", disse Fonseca aos repórteres. "Minhas expectativas também eram maiores. Eu estava mais nervoso do que na partida contra o Rublev. Eu já tinha uma vitória contra o Sonego. Não vou mentir, eu estava um pouco nervoso." "Acho que a experiência foi a grande diferença hoje", acrescentou.

Dominado por mais de duas décadas pelo "Big Three" Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, o tênis masculino está entrando em uma nova era com o número um do mundo Jannik Sinner e Carlos Alcaraz liderando o caminho.

Nova geração

Mesmo com essa jovem dupla estabelecendo as bases para uma rivalidade duradoura no topo do esporte, uma nova geração parece destinada a pressioná-los com força, a julgar pela imensa promessa que Fonseca e seus colegas demonstraram no primeiro Grand Slam do ano.

O tcheco Jakub Mensik, de 19 anos, derrotou o sexto cabeça de chave Casper Ruud na quarta-feira, marcando a primeira vez que dois adolescentes venceram adversários do top 10 no mesmo Grand Slam desde Djokovic e Andy Murray em Wimbledon, em 2006.

"É ótimo que haja sangue novo", disse Mensik. "Podemos ver que o tênis está avançando. Podemos ver nomes diferentes ou novos nos torneios. Para os torcedores, para o tênis, para tudo, é realmente ótimo."

O norte-americano Learner Tien pode registrar três resultados impressionantes no evento quando o jovem de 19 anos jogar contra Daniil Medvedev, quinto cabeça de chave, na Margaret Court Arena, na quinta-feira.

Embora o trio tenha se destacado, foi Fonseca que realmente conquistou os corações dos torcedores com sua abordagem destemida e natureza afável, atraindo elogios de Djokovic.

Não foi surpresa que os torcedores no estádio com capacidade para 3.000 pessoas tenham cantado seu nome para abafar as vozes italianas enquanto Sonego comemorava a vitória.

"O povo brasileiro gosta de torcer por um garoto promissor", disse Fonseca, o jogador mais jovem entre os 200 melhores, com o número 112 do mundo. "É meu sonho jogar no circuito, onde os 50 melhores jogam. O Masters, ATP 500s, 250s ... Na minha opinião, o céu é o limite. Preciso trabalhar para alcançar meu sonho, que é ser o número um."

