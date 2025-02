Rio Open: Marcelo Melo e Rafael Matos estreiam com vitória nas duplas

Os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Matos estrearam com vitória no torneio de duplas do Rio Open. Nesta quarta-feira (19) no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, eles superaram os norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram por 2 sets a 1, parciais de 5/7, 7/6 (7-5) e 10-4, em quase 2 horas de partida.

BRASIL AVANÇA NAS DUPLAS 💚💛



Matos/Melo 🇧🇷 derrubam os cabeças 4 Krajicek/Ram e enfrentam Cabral/Rojer nas QF!#RioOpen pic.twitter.com/xvXmH9Y3E2 — Rio Open (@RioOpenOficial) February 19, 2025

“Encontrei minhas condições favoritas aqui, jogar com essa torcida é diferente. Sou um cara que precisa estar sempre mais para cima, então a torcida me ajuda muito com essa energia e manter minha intensidade lá em cima. É muito especial jogar aqui”, declarou Rafael Matos.

O próximo compromisso da dupla brasileira será contra o português Francisco Cabral e o holandês Jean-Julien Rojer, a partir das 18h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (20). Uma vitória garante uma vaga nas semifinais da competição.