Vencedor do Mundial de Clubes de 2025 receberá cerca de R$ 700 milhões

O vencedor do Mundial de Clubes deste ano, com 32 equipes, a ser realizado nos Estados Unidos, ganhará até US$125 milhões (R$ 716,3 milhões), informou a Fifa nesta quarta-feira (26).

A entidade máxima do futebol mundial havia anunciado no início deste mês um prêmio total de US$1 bilhão (R$ 5,7 bilhões ) para o evento de 14 de junho a 13 de julho, o que é significativo no atual clima de regulamentação financeira para os clubes.

"A Fifa não reterá nenhum financiamento para esse torneio, já que todas as receitas serão distribuídas para o futebol de clubes, nem tocará nas reservas da Fifa, que são reservadas para o desenvolvimento do futebol global por meio das 211 associações", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em um comunicado.

Cerca de metade do total de US$1 bilhão (R$ 5,7 bilhões) será dividida entre todos os 32 clubes, com o valor por clube baseado em critérios esportivos e comerciais, o que significa que clubes como Manchester City e Real Madrid receberão uma porcentagem maior do que os clubes menores em um modelo que a Fifa desenvolveu com a Associação Europeia de Clubes.

Outros US$475 milhões (R$ 2,7 bilhões) serão concedidos com base no desempenho, o que significa que a equipe com o maior número de vitórias em sete partidas em potencial receberá mais dinheiro, com uma fatia máxima de US$125 milhões (R$ 716,3 milhões) disponíveis.

Vários jogadores e técnicos, incluindo o capitão da Inglaterra, Harry Kane, expressaram preocupação com o bem-estar dos jogadores, já que o renovado Mundial de Clubes representa menos tempo de folga entre as temporadas.

"É claro que é mais um verão em que você realmente não tem descanso", disse Kane esta semana. "Acho que estamos nos acostumando com isso. Não há nada que possamos fazer a respeito."

No entanto, o atacante do Bayern de Munique disse que tem grandes esperanças para o evento, em comentário ao Fifa.com.

"Somos uma das melhores equipes do mundo, sem dúvida, então, em todos os torneios que participamos, a ideia é vencer."

