Botafogo e Fluminense disputam clássico no Nilton Santos

O Botafogo recebe o Fluminense, a partir das 21h (horário de Brasília) deste sábado (26) no estádio Nilton Santos, em partida válida pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

Preparação finalizada para o clássico deste sábado! As entradas seguem à venda em https://t.co/VmMNMgRyIo! 🔥⚽️ #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/t1DUSSNw62 — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 25, 2025

O Alvinegro de General Severiano, que ocupa a 15ª posição com cinco pontos, vive um momento de instabilidade na temporada após sofrer a segunda derrota na Copa Libertadores e vindo de revés no Campeonato Brasileiro, no qual ocupa apenas a 15ª colocação com cinco pontos.

A falta de resultados positivos levou a um aumento da pressão sobre o técnico Renato Paiva, que, em coletiva após o revés na Libertadores, afirmou que o Botafogo campeão do Brasileiro e da competição continental não existe mais: “A equipe [campeã da Copa Libertadores] já não existe. Mudaram muitos jogadores. Isso é passado, estão sempre fazendo comparações quando os jogadores não estão mais aqui, nem sequer o treinador. As coisas mudam, e nas mudanças sempre há momentos de adequação, e estamos nesse momento”.

Já o Fluminense vive um momento mais tranquilo. Ocupando a terceira posição do Campeonato Brasileiro e liderando o Grupo F da Copa Sul-Americana, a equipe comandada por Renato Gaúcho já deixou claro que o clássico com o Botafogo é prioridade nesta semana. Isto porque, em seu último compromisso pela competição continental, entrou no gramado com uma equipe formada apenas por reservas.

Sábado tem clássico! Nosso trabalho continua!



📸: Marcelo Gonçalves/FFC pic.twitter.com/ywne1RK7CG — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 24, 2025

Agora, diante do Alvinegro de General Severiano, o Tricolor das Laranjeiras colocará no gramado o que tem de melhor. Assim, uma possível escalação do Fluminense para o clássico é: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Arias e Cano.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Fluminense com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari e de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: