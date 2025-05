Pitta marca e deixa Bragantino na vice-liderança do Brasileiro

O atacante paraguaio Isidro Pitta garantiu a vitória de 1 a 0 do Bragantino sobre o Mirassol, na noite desta segunda-feira (5) no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Com este resultado o Massa Bruta assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro com os mesmos 16 pontos do líder Palmeiras.

VITÓRIA NA ESTREIA! ❤️‍🔥



Na estreia no estádio Cícero de Souza Marques, o Red Bull Bragantino vence o Mirassol com gol de Isidro Pitta e chega aos mesmos 16 pontos do líder do @Brasileirao.



VAMOS, MASSA BRUTA!!!! pic.twitter.com/5hbQZJCqBg — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 6, 2025

Já o Mirassol permanece com 7 pontos, ocupando a 16ª colocação da classificação. Em um confronto muito parelho, o gol da vitória saiu já aos 46 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Pedro Henrique acertou longo lançamento para Isidro Pitta, que, dentro da área, dominou a bola antes de acertar um chute cruzado que superou o goleiro Walter.

Galo vence

Na partida que fechou a 7ª rodada da competição, o Atlético-MG foi até o estádio Estádio Alfredo Jaconi e contou com um gol de Gustavo Scarpa, em cobrança de falta, para derrotar o Juventude por 1 a 0.

O resultado foi muito importante para o Galo, que deixou a zona do rebaixamento, alcançando os 9 pontos na 10ª colocação da competição. Já a equipe do Rio Grande do Sul agora é a 15ª colocada com 7 pontos.