Ambev vai doar 500 mil garrafas de álcool em gel a hospitais públicos

Com o avanço de casos de contaminação pelo novo coronavírus no Brasil, a Companhia de Bebidas das Américas (Ambev) anunciou nesta terça-feira (17) que está produzindo álcool em gel para distribuir 500 mil garrafas aos hospitais públicos municipais das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, cidades onde se concentram a maioria dos casos da doença até o momento.

Segundo o Conselho Federal de Química, o uso de álcool em gel para higiene das mãos é eficaz como prevenção ao novo coronavírus.

A Ambev também fará a logística para entrega do álcool em gel. Serão entregues 5 mil unidades em cada hospital público dessas capitais. De acordo com a companhia, o álcool já está em fase final de produção e será entregue ainda este mês.

A demanda pelo álcool em gel segue aumentando nos últimos dias e já falta o produto no mercado, principalmente nas farmácias. Considerando que uma das restrições para a sua reposição é a embalagem para envase, a Ambev disponibilizará o álcool em gel em garrafas PET como as utilizadas para suas bebidas, que hoje não estão em falta. A empresa vai utilizar as linhas de sua cervejaria em Piraí, no Rio de Janeiro, para a produção do álcool em gel.