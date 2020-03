ANP ensina a identificar irregularidades em postos de combustível

Uma equipe de fiscais da Agência Nacional de Petróleo (ANP) e do Procon circula por postos de gasolina do Distrito Federal para explicar aos consumidores sobre seus direitos em relação à viabilização de testes obrigatórios e gratuitos para averiguar a qualidade e a quantidade dos combustíveis comercializados.

A ação faz parte das atividades comemorativas ao Dia do Consumidor (15 de março). Segundo a agência, ontem (15) técnicos estiveram em 27 cidades de 19 unidades da federação, para mostrar aos consumidores os testes que podem ser exigidos no posto revendedor, de forma a verificar a qualidade dos combustíveis, ou saber se a quantidade de combustível colocado no veículo é a mesma que está sendo cobrada.

Por meio do chamado Teste de Proveta, o consumidor verifica se o percentual de álcool anidro incidente sobre a gasolina é de 27%, conforme preveem as regras do setor. Já o Teste de Vazão, verifica a quantidade de combustível, podendo ser feito por meio de um balde aferidor, que o posto é obrigado a disponibilizar, sempre que solicitado pelo cliente.

No balde, o frentista tem de despejar 20 litros, conforme registrado na bomba. Se a quantidade for 60 mililitros menor do que 20 litros, a bomba terá de ser interditada imediatamente, e o dono do posto responderá a processo administrativo.

Segundo a ANP, das irregularidades que mais prejudicam o consumidor, essa é a mais recorrente.

A agência alerta que o balde aferidor precisa ter o certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e que o número, pelo qual a denúncia pode ser feita (0800 970 0267), deve estar disponível em lugar visível do posto.