Covid-19: Defesa Civil do Rio usa sirenes em favelas para alertas

As sirenes que avisam aos moradores das comunidades do Rio de Janeiro sobre riscos de deslizamentos durante chuvas fortes passaram a ser usadas hoje (19) para alertar sobre a prevenção do novo coronavírus.

Três vezes por dia, às 10h, às 15h e às 20h, a mensagem "Atenção, combata o coronavírus. Por favor, evite sair" será repetida por um minuto em 103 comunidades da cidade. A ação será suspensa caso haja previsão de chuva forte.

O sistema foi acionado em caráter de teste às 16h08 de hoje pela Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, subordinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O aviso tocou em 144 das 165 sirenes instaladas nas favelas das cidade, e, a partir de amanhã, a ação deve abranger todo o sistema.

Outra estratégia da Defesa Civil para reforçar os apelos por higiene pessoal e distanciamento social foi usar o sistema de alertas por SMS, que tem 638 mil inscritos.