Prefeitura de São Paulo disponibiliza 55% da frota de ônibus na cidade

A prefeitura de São Paulo reduziu a frota de ônibus na cidade e disponibilizou 55% do número normal de veículos. Segundo a administração municipal, houve uma redução de 70% no número de passageiros transportados diariamente para evitar a disseminação do novo coronavírus.

A São Paulo Transporte (SPTrans), estatal municipal responsável pela gestão do sistema de ônibus, informou que continuará monitorando a demanda pelos serviços e fará os ajustes que forem necessários.

“A prioridade neste momento é manter o transporte disponível àqueles que prestam serviços essenciais na cidade e evitar a circulação desnecessária nas ruas da cidade”, diz comunicado da empresa.

Grande ABC

Na região do Grande ABC, que compreende sete municípios da região metropolitana de São Paulo, a frota de ônibus municipais será reduzida, durante a semana, para 50% nos horários de pico e 30% no restante do dia.

Nos fins de semana, circularão 30% dos ônibus nas horas de pico e 15% ao longo do dia

A medida afeta as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.