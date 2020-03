Prêmio principal da Mega-Sena sai para apostador do interior de Goiás

Um apostador de Minaçu (GO) com apenas um bilhete conseguiu acertar as seis dezenas (11, 14, 15, 18, 33, 34) e recebeu R$ 15.186.785,88 do concurso 2.245 da Mega-Sena, que ocorreu no sábado (21). O prêmio para o próximo sorteio, na quarta-feira (25) está estimado em R$ 1 milhão.

A Quina saiu para 51 apostas e cada um vai levar R$ 30.810,39 mil. A quadra teve 3.048 ganhadores e cada um receberá R$ R$ 736,46.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio pela internet e nas casas lotéricas que não estiverem fechadas em decorrência do novo coronavírus (covid-19). A aposta mínima custa R$ 3,50.