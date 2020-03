Rio ganha serviço telefônico 24 horas sobre coronavírus

Os moradores do Rio de Janeiro ganharam, nesta segunda-feira (23), um serviço telefônico gratuito para tirar dúvidas sobre o coronavírus. No disque 160, será possível ajudar pacientes com possíveis sintomas da covid-19, evitando que busquem unidades de saúde sem necessidade. A informação sobre o novo serviço foi divulgada em nota pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Através da central telefônica, a população poderá tirar dúvidas sobre sintomas e quando é o momento certo de buscar uma unidade de saúde. Logo após o lançamento, o serviço já havia recebido mais de 500 ligações.

O governador do estado, Wilson Witzel, ressaltou que o objetivo é acelerar as ações, a fim de evitar a propagação do vírus.

“O teleatendimento faz parte desse plano de contingenciamento. É um serviço essencial para que a população fluminense possa ter acesso a informações seguras sobre o que é o novo coronavírus, as formas de prevenção e o que é preciso fazer em caso de sintomas”, disse Witzel.

O serviço terá capacidade de realizar até 30 mil atendimentos, funcionando 24h. O objetivo é evitar que pacientes sem sinais de contaminação ou sem sintomas graves saiam de casa, se expondo ao vírus e lotando as unidades de saúde. Inicialmente serão 50 postos de atendimento, podendo dobrar a capacidade de acordo com a demanda. Além desses, está prevista a abertura de mais 54 postos em outras localidades.

O secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, considerou que o projeto tem grande importância para contenção dos casos do coronavírus no Rio de Janeiro.

“A central é importantíssima nesse momento e servirá para esclarecer dúvidas dos profissionais de saúde e indicar quais pacientes devem procurar atendimento, de preferência em unidades próximas às suas residências, reduzindo deslocamentos. É preciso deixar a unidade de saúde para os casos que realmente necessitem. Além disso, a central funcionará ainda como mais um canal de combate às fake news”, explicou.

Iniciativa da SES, a central conta com a parceria do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Proderj), da Polícia Militar e do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Além deste canal, a população também pode esclarecer dúvidas nos sites oficiais da SES: www.coronavirus.rj.gov.br e www.saude.rj.gov.br.