Trens no Rio registram queda de quase 70% no número de passageiros

A SuperVia, concessionária que administra o sistema de trens no Rio de Janeiro, informou que até as 9h de hoje (25), mais de 141 mil passageiros deixaram de usar o sistema ferroviário. O número corresponde a uma queda de 68,8% no movimento em comparação a uma quarta-feira comum. “Esse é um reflexo das medidas implementadas pelos governos estadual e municipal do Rio de Janeiro para evitar propagação do coronavírus”, indicou a concessionária.

Ontem (24), durante o dia, mais de 455 mil passageiros não usaram os trens. Esse total é equivalente a uma queda de 74,1% em relação a uma terça-feira normal.

De segunda-feira (16) até as 9h desta quarta-feira, a SuperVia registrou queda de mais de 2,4 milhões de passageiros. Mesmo com a redução no número de passageiros, segundo a concessionária, a circulação de trens segue regular em todos os ramais.

A SuperVia lembra também que adotou um processo de limpeza especial dos trens na estação terminal Central do Brasil e das catracas nas estações de maior movimento.

Barcas

Nas barcas, a redução de passageiros hoje, até as 10h, ficou em 70% em relação à média de quartas-feiras. Ontem, houve queda de 75% na demanda em relação à média de terças-feiras.

Metrô

O MetrôRio registrou ontem redução de 86% no fluxo de passageiros, comparado a uma terça-feira regular. Diariamente, 880 mil pessoas, em média, utilizam o metrô na capital fluminense. Os números referentes à movimentação de passageiros nesta quarta-feira serão divulgados amanhã.