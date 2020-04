Em 24 horas, PRF apreende uma tonelada de cocaína em MT

Policiais rodoviários federais (PRF) fizeram, em 24 horas, duas apreensões de cocaína que totalizaram uma tonelada da droga. As apreensões foram feitas no último fim de semana, no estado de Mato Grosso.

De acordo com a PRF, a primeira apreensão ocorreu em Campo Verde, onde os agentes encontraram 510 quilos de cloridrato de cocaína (a droga em pó), no fundo falso de um caminhão, na manhã de sábado (25).

Ontem (26) de manhã, uma nova apreensão de cerca de 500 quilos de cloridrato de cocaína foi feita na cidade de Nova Mutum, em parceria com a Polícia Militar, também no fundo falso de um caminhão.

Os dois carregamentos foram trazidos da Bolívia, um dos três países produtores de cocaína na América do Sul, e seriam levados para a Região Sudeste, para serem redistribuídos. O destino da primeira carga era Campinas (SP) e o da segunda, Belo Horizonte (MG).