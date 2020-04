Rebelião em centro socioeducativo no Rio é controlada, diz Degase

O Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) informou que a rebelião, que começou no fim da manhã de hoje (18) no Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, foi controlada. O centro é uma das unidades do Degase, que é órgão responsável pela guarda de adolescentes em medidas socioeducativas.

De acordo com o departamento, os servidores do órgão negociaram a rendição dos adolescentes. “O Grupamento de Ações Rápidas (GAR), da instituição, e o Batalhão de Choque entraram na unidade Dom Bosco, na Ilha do Governador, por volta das 14h”, informou o Degase.

Ainda conforme o Degase, o foco de incêndio foi apagado e dois servidores ficaram levemente feridos na rebelião. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador. “Não há adolescentes machucados e os servidores vão fazer a contagem dos jovens para verificar se houve evasão. O Degase está verificando o que causou a revolta”, completou o órgão.

No começo da rebelião, além dos policiais militares do Batalhão de Choque foram para o local agentes do 17º Batalhão de Polícia Militar, da Ilha do Governador. Os bombeiros também atenderam ao chamado. Em casos de rebelião eles costumam ir para o local como medida de prevenção.