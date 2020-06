PF faz campanha solidária em projeto de prevenção às drogas

As superintendências da Polícia Federal estão desenvolvendo ações dentro da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, que começa hoje (22) e vai até sexta-feira. No Rio, o Grupo de Prevenção ao uso Indevido de Drogas (GPRED) preparou uma campanha solidária para arrecadar alimentos e material de higiene que serão doados às famílias em situação de vulnerabilidade, público-alvo do projeto preventivo da PF no estado.

Na capital, as doações começaram na semana passada e podem ser recebidas até quinta-feira. No hall da entrada principal do prédio da superintendência, no centro do Rio, foi instalada uma caixa para o doador deixar qualquer tipo de alimento, material de higiene e limpeza ou, se preferir, uma cesta básica pronta. A entrega dos alimentos às famílias está prevista para a sexta-feira (26), data que se comemora o Dia Internacional de Enfrentamento às Drogas.

De acordo com a PF, as famílias que vão receber as doações são do Morro da Providência, área próxima ao prédio, e que já participam de projetos desenvolvidos no local pela entidade, como o Aventura Federal Jiu Jitsu, desenvolvido com alunos de 11 a 15 anos da escola Municipal Vicente Licínio Cardoso. O objetivo do projeto é buscar, por meio do esporte, a aproximação com os jovens e estreitar as relações com comunidade.

"Esses jovens da comunidade têm oportunidade de treinar jiu jitsu aqui com a gente, no centro de treinamento. É também uma forma de prevenção às drogas trazê-los para dentro da nossa corporação e ter essa proximidade com a comunidade para afastar um pouco a ida de adolescentes para o crime”, contou o responsável pelo setor de comunicação social da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, Habib Ammari.

Segundo o policial, com a pandemia, foram suspensas as palestras feitas para os adolescentes pelo Grupo de Prevenção ao uso Indevido de Drogas. A campanha solidária foi uma forma de continuar dando apoio às comunidades. “Esse é um trabalho feito, normalmente, nas escolas, com palestras com termos técnicos e mensagens, mas por conta da pandemia ele está suspenso, até porque, as aulas estão suspensas, então, a gente está fazendo campanhas solidárias em todo território nacional para minimizar, de alguma forma, os efeitos da pandemia”, completou.

Quem quiser mais informações sobre como fazer doações, inclusive em dinheiro, pode ligar para os telefones: (21) 2203-4405/ 2203-4406/ 2203-4407.

Ainda como parte da Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, as superintendências vão intensificar, nos seus depósitos, a incineração de drogas e as ações de prevenção.