Detran e Poupatempo entregarão documentos gratuitamente em São Paulo

A partir da próxima segunda-feira (20), o Detran.SP e o Poupatempo vão entregar documentos de forma gratuita em São Paulo. O objetivo é evitar deslocamentos, diminuindo os riscos para as pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus. O Detran e o Poupatempo enviam documentos pelo correio, mas as pessoas precisavam pagar o valor referente à taxa de entrega.

Segundo o governo de São Paulo, serão entregues documentos de identidade (RG) e Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) emitidos antes do início da quarentena.

Os primeiros a receber as postagens serão os cidadãos atendidos em março para solicitação da carteira de identidade. Na semana seguinte, a entrega será de carteiras de habilitação emitidas nos meses de janeiro, fevereiro e março.

Inicilamente serão entregues 195 mil documentos que já estão prontos - 130 mil documentos de identidade e 65 mil de habilitação. A entrega será realizada nos endereços de cadastros, sem cobrança de taxa.

Caso o cidadão não receba a correspondência em até três semanas, deve entrar em contato por meio dos canais de atendimento ao cidadão: o Fale Conosco, no portal do Poupatempo, ou o Fale com o Detran.SP.

Drive thru

A partir desta quinta-feira (16), o Detran.SP passa a entregar também, por sistema drive thru [em que o motorista retira o serviço sem sair do carro], os Certificados de Registro de Veículos (CRV) aos motoristas que precisam do documento com urgência.