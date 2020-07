Estado do Rio tem 138,5 mil casos confirmados de covid-19

O estado do Rio de Janeiro registra, até este domingo (19), 138.524 casos confirmados e 12.114 mortes por covid-19. Segundo o balanço da Secretaria estadual de Saúde (SES), há ainda 1.172 óbitos em investigação e 309 foram descartados. Até o momento, entre os casos confirmados, 117.262 pacientes se recuperaram da doença.

A capital fluminense contabiliza o maior número de mortes pela covid-19, com 7.703. Em seguida, vêm São Gonçalo, 551, Duque de Caxias, 493, Nova Iguaçu, 391, São João de Meriti, 274, e Niterói, com 270.

O município do Rio também registra a maioria dos infectados pela doença no estado: são 66.909 casos confirmados. Na sequência, aparecem Niterói (7.725), São Gonçalo (6.927), Nova Iguaçu (3.759), Duque de Caxias (3.707), Macaé (3.681) e Itaboraí (2.892).

A SES informou que, nos últimos dias, problemas na geração da base de dados e instabilidade nos sistemas oficiais de notificações comprometeram a contabilidade dos registros, que está sendo revisada e atualizada gradualmente.

Mais informações podem ser obtidas no painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.